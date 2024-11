Jasmine Paolini sfida Aryna Sabalenka alle Wta Finals: dove vederla in tv

SportFair

Dopo la vittoria all’esordio contro Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(5) 6-4, Jasmine Paolini torna in campo a Riyad, alle Wta Finals, per la sfida con la numero uno al mondo Aryna Sabalenka che ha invece avuto la meglio su Qinwen Zheng per 6-3 6-4.

Il match, valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle Wta Finals, è in programma oggi, lunedì 4 novembre non prima delle ore 16 italiane al King Saud University Indoor Arena di Riyad (Arabia Saudita). L’incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.