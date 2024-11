MotoGP: speranze per Bagnaia nell’ultima gara della stagione

SportFair

L’ultima gara della stagione di MotoGP si preannuncia carica di tensione e colpi di scena, con Pecco Bagnaia che parte da una situazione di svantaggio ma con speranze ancora vive.

Attualmente, Bagnaia si trova con 24 punti di ritardo rispetto a Jorge Martin, ma la storia del Motomondiale ha dimostrato che tutto è possibile fino all’ultima curva.

Il Gran Premio di Barcellona sarà decisivo per assegnare il titolo, e i tifosi italiani sperano in una rimonta storica del pilota Ducati. Bagnaia, consapevole della difficoltà dell’impresa, ha dichiarato di essere pronto a dare il massimo per tentare il tutto per tutto in questa sfida finale.