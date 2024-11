SportFair

In occasione del 120 anniversario della FIM, Jorge Viegas, Giovanni Copioli, Giovanni Malagò e Pecco Bagnaia sono stati ricevuti in udienza privata da Papa Francesco in Vaticano.

Pecco Bagnaia era accompagnato dalla moglia Domizia: “Un momento di grande onore ed emozione essere ricevuti da Sua Santità Papa Francesco” ha commentato l’italiano.