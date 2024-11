MotoGP, Bagnaia-Martin al duello finale: orari e dove vederlo in tv

SportFair

Il MotoGP 2024 si avvicina alla sua conclusione con una sfida decisiva tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Dopo una stagione emozionante e combattuta, i due piloti si preparano per l’atto finale di una stagione entusiasmante: nel weekend del 15-17 novembre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, andrà infatti in scena l’ultimo Gran Premio della stagione.

Si corre a Barcellona, circuito che ha sostituito Valencia dopo la terribile alluvione di fine ottobre. In palio c’è il titolo Mondiale, con Jorge Martin a +24 su Pecco Bagnaia e grande favorito per succedere al torinese sul trono della top class. Ma occhio anche a Marc Marquez ed Enea Bastianini, che si giocheranno il terzo posto.

Gli orari italiani del Gp di Barcellona

Venerdì 15 Novembre

Ore 10:45 – FP1

Ore 15:00 – PR

Sabato 16 Novembre

Ore 10:10 – FP2

Ore 10:50 – Qualifiche (diretta su TV8)

Ore 15:00 – Sprint Race (diretta su TV8)

Domenica 17 Novembre

Ore 14:00 – Gara (differita su TV8)