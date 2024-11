Moto Gp, annullato il GP di Valencia: nuova sede in sospeso

SportFair

In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la Comunità Valenciana, gli organizzatori del Mondiale di MotoGP hanno annunciato l’annullamento del Gran Premio di Valencia, in programma dal 15 al 17 novembre 2024.

La decisione è stata presa dopo una riunione della Safety Commission a Sepang, dove si è discusso della situazione con i rappresentanti dei team e dei piloti.

Ora si sta cercando una nuova sede per l’ultima tappa del campionato, con possibili alternative in Qatar, Jerez, MotorLand Aragón, Montmeló e Portimão.

Il comunicato

“Dopo aver valutato attentamente il potenziale impatto positivo delle gare della MotoGP a Valencia sulle date posticipate rispetto alla garanzia che nessuna singola risorsa venga distolta dagli sforzi di recupero dalla presenza della MotoGP, il campionato e le autorità locali sono stati costretti a cancellare il GP di Valencia 2024.

Al posto di correre a Valencia, la MotoGP correrà invece per Valencia. Il campionato metterà i nostri sforzi collettivi a sostegno dei fondi di soccorso già in atto per garantire che il nostro impatto positivo possa connettersi con l’area nel modo migliore per servire le persone e le comunità di cui facciamo parte da così tanto tempo.

I nostri sforzi inizieranno durante il GP della Malesia e continueranno nell’ultimo round del 2024, con una nuova sede e date che saranno annunciate non appena confermate. I fans di tutto il mondo, i nostri atleti e il paddock meritano un finale sportivo per la stagione 2024 e che possa dare un contributo chiave al sostegno delle comunità in cui corriamo. Ogni ulteriore informazione riguardante il finale di stagione sarà confermata al più presto”.