Maratona di New York 2024, chi è l’italiano arrivato ultimo al traguardo

Mario Bollini, un 74enne di Giulianova, ex maresciallo dell’Aeronautica Militare in pensione, è stato l’ultimo a tagliare il traguardo alla Maratona di New York 2024, completando la corsa in 10 ore, un minuto e 47 secondi.

Soprannominato “Super Mario” per la sua incredibile tenacia, ha partecipato alla Maratona di New York per la 37ª volta consecutiva, un record assoluto. “Questa era la mia 37ª maratona a New York consecutiva, la 78ª della mia carriera da runner,” ha dichiarato Bollini spiegando che nonostante un infortunio che lo ha condizionato durante l’allenamento, ha voluto dimostrare a tutti coloro che dubitavano delle sue capacità che sarebbe riuscito a completare la maratona.

Il tempo fatto registrare da Bollini è stato di 10 ore, un minuto e 47 secondi per poco più di 42 chilometri previsti dalla sfida della Maratona di New York. Persino gli organizzatori hanno voluto celebrare il suo “successo” postando il suo arrivo su canali social dell’evento.

Super Mario appare con un’andatura lenta ma costante, lo sguardo ben concentrato e un sorriso colmo di tanta commozione. Sebbene non sia arrivato sul podio, giunto al termine è stato abbracciato da uno dei coordinatori e ha ottenuto inoltre la medaglia riservata ai partecipanti.