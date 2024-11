Lutto nel mondo del calcio, 22enne muore dopo incidente stradale

SportFair

Il mondo del calcio ecuadoriano è in lutto per la morte del 22enne Marco Angulo. Il centrocampista della Liga de Quito, con un passato in MLS, è venuto a mancare in ospedale 35 giorni dopo l’incidente d’auto in cui era rimasto coinvolto e che lo aveva lasciato gravemente ferito.

Il comunicato del club

In un comunicato, l’LDU Quito ha espresso le più sincere condoglianze alla famiglia: “Con profondo dolore e tristezza, siamo spiacenti di comunicare la morte del nostro amato giocatore Marco Angulo. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. La sua dipartita è una perdita irreparabile che lascerà un segno indelebile nei nostri cuori. Riposa in pace“.