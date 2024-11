La Formula 1 dal 2026 apre le porte a General Motors/Cadillac

SportFair

General Motors/Cadillac entra in Formula 1 diventando l’undicesima scuderia sulla griglia di partenza a partire dal 2026.

L’intesa di massima per l’ingresso del colosso statunitense in F1 è stata raggiunta nella settimana del GP Las Vegas, anche in considerazione del fatto che la scuderia sarà gestita direttamente dalla casa.

“L’impegno di General Motors e Cadillac in questo progetto è una dimostrazione importante e positiva dell’evoluzione del nostro sport. Non vediamo l’ora di vedere i loro progressi e la crescita, certi della piena collaborazione e del supporto di tutte le parti coinvolte“, ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1.

“La F1 richiede innovazione ed eccellenza che vanno oltre i confini. È un onore per General Motors e Cadillac unirsi alla Formula 1 e ci impegniamo a competere con passione e integrità per elevare lo sport per gli appassionati di corse in tutto il mondo”, ha detto Mark Reuss, Presidente di General Motors.