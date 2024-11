La FIFA svela il trofeo del Mondiale per Club 2025 realizzato con Tiffany

SportFair

La Fifa ha svelato il trofeo ufficiale del Mondiale per Club 2025. Progettato dalla Fifa e realizzato in collaborazione con il marchio di gioielli di lusso globale Tiffany & Co., verrà consegnato per la prima volta ai vincitori del torneo, che si svolgerà negli Stati Uniti da domenica 15 giugno a domenica 13 luglio 2025.

“Il trofeo della Coppa del Mondo per Club FIFA presenta icone e immagini che catturano le tradizioni e la storia del calcio, una mappa del mondo e i nomi di tutte le Associazioni della FIFA. Include persino la posizione del sistema solare nel giorno della partita inaugurale della Coppa del Mondo per Club FIFA, a giugno 2025“, ha spiegato Gianni Infantino tramite un post sui suoi profili social.

“Ai giocatori che vinceranno questo trofeo, la storia apparterrà a voi! Portiamolo nel mondo e celebriamolo, mentre ci prepariamo all’inizio di una nuova era per il calcio, quando il Campione del Mondo per Club FIFA alzerà il trofeo a New York, New Jersey, il 13 luglio 2025“, ha sottolineato il presidente della FIFA.

“Il percorso fino a quel giorno, partita dopo partita, sarà stabilito giovedì 5 dicembre 2024, quando effettueremo il Sorteggio Ufficiale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 a Miami. Con i 32 migliori club del mondo pronti a disputare 63 partite in 12 splendide sedi negli Stati Uniti, questo torneo è pronto a girare il mondo“, ha concluso.