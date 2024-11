Jasmine Paolini eliminata dalle WTA Finals di Riad: l’azzurra sconfitta da Zheng Qinwen

SportFair

Jasmine Paolini ha dovuto arrendersi a Qinwen Zheng nelle WTA Finals di Riad, in Arabia Saudita, con un punteggio di 6-1, 6-1. La tennista italiana, numero 4 del mondo, non è riuscita a superare il girone eliminatorio del torneo di fine stagione, chiudendo con una vittoria e due sconfitte.

Zheng, numero 7 del mondo, ha mostrato una prestazione di altissimo livello, mantenendo Paolini in difficoltà per tutta la durata del match. La cinese ha giocato con grande solidità al servizio e ha dominato le varie situazioni di gioco, lasciando pochissime opportunità alla tennista italiana.

Ora per la toscana è tempo di smaltire la delusione e preparare il doppio di domani con Sara Errani, dove la posta in palio sarà la medesima, ovvero l’accesso in semifinale contro Chan/Kudermetova.