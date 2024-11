Jannik Sinner verso le Atp Finals: oggi gli esami in vista del torneo

SportFair

Jannik Sinner è arrivato ieri sera a Torino, ma è già al lavoro per preparare le Atp Finals al via il prossimo 10 novembre. Questa mattina il numero uno si è diretto al J Medical per effettuare le visite di routine e i test fisici in vista del torneo in programma la prossima settimana all’Inalpi Arena. Da martedì, l’altoatesino comincerà gli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting, nel capoluogo piemontese.

I primi eventi ufficiali sono in programma giovedì 7 novembre. Si inizia la mattina, con la conferenza stampa e il sorteggio del Round Robin, il sorteggio per la fase a gironi del singolo e del doppio. Poi, nel pomeriggio, sarà la volta del Blue Carpet degli 8 campioni in piazza Carlo Alberto, seguito da una delle novità di questa edizione, il Meet the champions al Teatro Carignano.

La sera del venerdì altra grande novità, il Grand Opening Show all’Inalpi Arena, una serata di spettacolo, musica e campioni, presentata da Alessandro Cattelan, con le canzoni di Marco Mengoni, Blanco e Madame e i tre tennisti azzurri protagonisti delle finals sul palco.