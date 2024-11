SportFair

L’Italia affronta l’Argentina nei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2024 nel pomeriggio di giovedì 21 novembre (dalle ore 17.00 in poi).

I convocati per l’Italia sono Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

I match saranno trasmessi in diretta TV in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, ma saranno disponibili anche per gli abbonati al pacchetto Sky Sport (con annesse piattaforme Sky Go e Now).