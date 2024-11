Gli ingredienti antiage per contrastare i segni del tempo: quali sono

SportFair

Col passare degli anni, la nostra pelle cambia aspetto: i tessuti si rilassano e non sono più elastici come prima e iniziano a comparire i primi segni del tempo. Si tratta del naturale processo di invecchiamento cutaneo, ma possiamo rallentarlo con l’utilizzo dei prodotti giusti, ma soprattutto degli ingredienti antiage più adatti. Vediamo quali sono.

Come contrastare i segni del tempo: gli ingredienti antiage da prediligere

Già a partire dai trent’anni, la nostra pelle inizia a perdere elasticità. Questo avviene a causa della minore produzione di collagene ed elastina, ovvero le due proteine che rendono elastica la pelle. Data la perdita di elasticità, iniziano a comparire i primi segni del tempo.

Inizialmente compaiono nelle zone del viso più sensibili, dove la pelle è più sottile (come il contorno occhi e il contorno labbra), ma poi si estendono sul resto del viso, come nel caso delle rughe nasolabiali (quelle tra naso e labbra) e le rughe a zampa di gallina (quelle intorno agli occhi). Per poter ridurre la visibilità dei segni dell’invecchiamento della pelle, possiamo adottare una skincare routine ad hoc.

Includiamo, quindi, nella nostra routine di bellezza, una crema viso antirughe, con ingredienti antiage, perfetti per rendere la pelle più elastica e dall’aspetto più giovane. Ecco quali sono.

Vitamina C

La Vitamina C è un attivo molto utilizzato nei prodotti antiage, per la sua azione antiossidante. Questo vuol dire che riesce a combattere la produzione di radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo e dell’invecchiamento cutaneo. La Vitamina C dona tantissimi benefici alla pelle. I prodotti che la contengono hanno anche un effetto illuminante sulle macchie scure e sulle discromie cutanee, rendendo la pelle più omogenea e riducendo la visibilità delle imperfezioni.

Inoltre, riesce a combattere il tono spento e grigiastro della pelle, dando maggiore luminosità. La Vitamina C può essere introdotta, nella nostra skincare routine quotidiana, tramite un siero viso, da applicare sulla pelle detersa, prima dell’applicazione della crema idratante.

Acido Ialuronico

Quando la barriera protettiva della pelle si assottiglia, a causa della disidratazione, la pelle può essere più vulnerabile, sia agli attacchi esterni che a quelli interni. Per questo, è importante mantenerla sempre idratata e, per farlo, possiamo includere, nella nostra routine di bellezza, prodotti con l’Acido Ialuronico.

Questo attivo riesce a legarsi alle molecole d’acqua, trattenendole nei tessuti e dando maggiore idratazione alla pelle. Inoltre, riesce a penetrare negli strati più profondi della pelle, stimolando la produzione di collagene. I prodotti con Acido Ialuronico riescono a mantenere idratata la pelle, avendo un effetto rimpolpante. In questo modo, aiutano a minimizzare l’aspetto delle rughe e dei segni del tempo.

Per sfruttarne i benefici al meglio, possiamo scegliere una crema idratante, da applicare sia la mattina che la sera, perfetta per mantenere idratata la pelle. Si tratta, inoltre, di un attivo perfetto da introdurre quando la pelle è ancora giovane, per contrastare la formazione dei primi segni del tempo.

Peptidi di collagene

Nei trattamenti antiage di ultima generazione, sono sempre più presenti i peptidi, utilizzati per i notevoli benefici che apportano alla pelle. I peptidi sono piccole catene di amminoacidi, in grado di “comunicare” con le proteine presenti nel corpo. La produzione di alcune proteine col tempo, infatti, rallenta a causa dell’età e questo può influenzare anche l’aspetto della pelle, portando al cedimento dei tessuti e alla formazione delle rughe e dei segni del tempo.

Un esempio è proprio il collagene, la cui produzione diminuisce col trascorrere degli anni. Ma i prodotti con peptidi di collagene riescono ad aiutare a ridurre la visibilità degli effetti della perdita di collagene, rendendo i tessuti più elastici e donando alla pelle un aspetto più giovane. I prodotti con peptidi aiutano a migliorare l’elasticità della pelle, a rinforzare la barriera idrolipidica e a combattere la produzione dei radicali liberi.