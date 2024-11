Imane Khelif torna a parlare del suo incontro con Angela Carini alle Olimpiadi

SportFair

Imane Khelif, campionessa olimpica di boxe, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni a Massimo Giletti nella trasmissione ‘Lo Stato delle cose’, su Angela Carini, l’avversaria italiana che ha affrontato ai Giochi Olimpici di Parigi.

“Io mi sono allenata con Angela Carini, ci conosciamo bene, è un’amica, ci allenavamo ad Assisi. Non me la prendo con lei, me la prendo con chi ha fatto pressione su di lei per farla comportare in un certo modo. Ne sono assolutamente sicura, anzi, ringrazio il presidente del Coni Malagò per la trasparenza delle sue parole durante i Giochi. Senza dubbio ha avuto rispetto.

Ammetto che avrei voluto avere un incontro normale con Carini, invece, è stata solo una recita. E dopo non l’ho più sentita. Ho visto un video in cui si scusava, accetto le sue scuse: per me resta una sorella. Anzi, glielo dico proprio direttamente: ti auguro ogni successo, l’importante è imparare dagli errori.”