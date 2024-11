Formula 1, Verstappen cauto in vista Gran Premio di Las Vegas

SportFair

Max Verstappen alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 non ha nascosto le proprie perplessità in merito alla pista.

“Capisco perché siamo qui. Lo capisco sia dal punto di vista degli affari che da quello delle corse. Ma non sarà mai il mio circuito preferito. Non ho un giudizio così negativo su questa gara, ma preferisco i circuiti con curve ad alta velocità, quindi è una questione di preferenze personali. Ma non è un brutto Gran Premio, anche la città è fantastica.

Se potrò vincere? Ci manca ancora velocità sull’asciutto. Quindi non è che all’improvviso tutto sia andato alla grande perché abbiamo vinto in Brasile. Il bagnato ha fatto la differenza. Il titolo non è ancora chiuso e ci sono ancora tanti punti in palio. Penso che le Ferrari saranno le vetture da battere e per tutti ci saranno due grandi incognite: le gomme e il freddo, ha aggiunto Verstappen.

La pressione riguarda più il fatto che voglio sempre fare il meglio che posso. Non si tratta del titolo in sé. Voglio provare comunque a godermi il fine settimana, vedremo quanto saremo competitivi“.