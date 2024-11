Formula 1: tutti gli orari e dove vedere il GP di Las Vegas in tv

SportFair

Il Gran Premio di Las Vegas si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione di Formula 1. Con il Nevada che ospita il terzultimo atto del campionato, tutti gli occhi sono puntati su Max Verstappen, che ha il suo primo match point per confermarsi campione del mondo.

Gli orari del weekend

Prove Libere 1 : Venerdì 22 novembre alle 20:00 (ora locale)

: Venerdì 22 novembre alle 20:00 (ora locale) Prove Libere 2 : Venerdì 22 novembre alle 23:00 (ora locale)

: Venerdì 22 novembre alle 23:00 (ora locale) Prove Libere 3 : Sabato 23 novembre alle 19:00 (ora locale)

: Sabato 23 novembre alle 19:00 (ora locale) Qualifiche : Sabato 23 novembre alle 22:00 (ora locale)

: Sabato 23 novembre alle 22:00 (ora locale) Gara: Domenica 24 novembre alle 20:00 (ora locale)

Dove vedere il GP di Formula 1 in tv

Gli appassionati italiani potranno seguire il Gran Premio di Las Vegas in diretta su Sky Sport F1. Inoltre, sarà possibile seguire la gara anche in streaming tramite l’app Sky Go e il servizio NOW TV.