Formula 1, si corre in Qatar: dove vederlo in tv

Torna in pista la Formula 1. Dopo che il Gp di Las Vegas ha incoronato di nuovo campione del mondo Max Verstappen, si riaccende la lotta per il titolo Costruttori.

Inizia ad accendersi quella che si preannuncia una bella battaglia tra McLaren e Ferrari, con la scuderia britannica che si presenta a Lusail con i favori del pronostico ma con le Rosse che iniziano bene il fine settimana.

Si comincia oggi, venerdì 29 novembre, con la prima sessione di prove libere (alle 14.30), a cui seguiranno le qualifiche per la gara Sprint, in programma alle 18.30. La gara corta andrà in scena alle 15 di sabato 30 novembre, mentre alle 19 sono previste le qualifiche per il Gran Premio. Il Gp partirà domenica 1 dicembre alle ore 17.

L’intero weekend di Formula 1 è trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, mentre la Sprint Race sarà visibile anche in chiaro su TV8. Il Gp del Qatar sarà visibile sempre in chiaro su TV8 ma in differita, a partire dalle 21.30. La gara sarà disponibile anche in streaming su SkyGo e NOW.