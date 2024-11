Formula 1, qualifiche GP Las Vegas: Russell si prende la pole

SportFair

Le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 hanno riservato emozioni e sorprese, con George Russell che ha ottenuto la pole position, dimostrando una forma straordinaria e confermando il potenziale della sua Mercedes. Al suo fianco, Carlos Sainz della Ferrari ha brillato, assicurandosi un posto in prima fila e promettendo una gara avvincente.

George Russell ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche, imponendosi come il più veloce sul tracciato cittadino di Las Vegas. Con una prestazione impeccabile, il giovane pilota britannico ha saputo sfruttare al meglio il potenziale della sua monoposto, superando la concorrenza con un giro perfetto. “È stata una sessione incredibile, tutto è andato alla perfezione,” ha dichiarato Russell al termine delle qualifiche. “Sono molto contento del risultato e non vedo l’ora di scendere in pista per la gara.”

Le qualifiche hanno riservato anche alcune sorprese. Max Verstappen della Red Bull, uno dei favoriti per la pole, ha faticato a trovare il giusto assetto e partirà dalla quarta posizione. “Non è stato il nostro giorno migliore, ma siamo ancora in una buona posizione per la gara,” ha commentato il campione del mondo in carica.