L’emozionante messaggio di Sinner per l’addio di Nadal

Jannik Sinner, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare pubblicamente Rafael Nadal e augurargli il meglio per la sua seconda vita dopo il ritiro dal tennis.

“Rafa, che posso dire? Grazie mille per tutto quello che hai fatto e per quello che ci hai dato, come giocatore, ma ancora di più come persona” – comincia il messaggio dell’altoatesino, impegnato ora con l’Italia in Coppa Davis.

“Hai avuto una carriera incredibile – prosegue Sinner -. Voglio congratularmi con te, con la tua famiglia e con il tuo team. Ti auguro il meglio per questo nuovo capitolo della tua vita.“