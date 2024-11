SportFair

Novak Djokovic si ritira dalle ATP Finals di Torino. A comunicarlo è stato direttamente il campione serbo attraverso i suoi account social.

“È un grande onore essermi qualificato per le ATP Finals a Torino – ha scritto il serbo – Non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un infortunio che persiste non potrò giocare la prossima settimana. Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi. Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto!“