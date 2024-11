Cristiano Ronaldo finalista ai Globe Soccer Awards

SportFair

Cristiano Ronaldo è stato annunciato come finalista ai prestigiosi Globe Soccer Awards. Il campione, che è stato pemiato nel 2020 come miglior giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards, e l’anno scorso, sempre nell’evento a Dubai, vincitore del “Maradona Award” come miglior marcatore dell’anno (54 reti in 59 partite), torna quindi a essere protagonista in uno degli eventi più attesi dell’anno per il mondo del calcio.

Tra i finalisti del riconoscimento, la cui premiazione si terrà il 27 dicembre a Dubai, c’è anche un’altra leggenda come Leo Messi, eterno rivale del portoghese dell’Al Nassr.