Spagna, Coppa Davis e ITF lanciano raccolta fondi per le vittime dell’alluvione

La Federazione Internazionale di Tennis (ITF), la Billie Jean King Cup by Gainbridge (BJK Cup) e la Coppa Davis hanno annunciato una raccolta fondi per sostenere le comunità e le famiglie colpite dall’alluvione in Spagna.

In segno di solidarietà, entrambi i tornei hanno espresso il loro più profondo cordoglio per le vittime e hanno invitato a fare donazioni alla Croce Rossa spagnola, Cruz Roja.

“I nostri cuori vanno alle comunità e alle famiglie spagnole colpite dalle recenti gravi inondazioni,” ha dichiarato Conchita Martinez, direttore della BJK Cup, e Feliciano Lopez, direttore della Coppa Davis.

“Le vostre donazioni contribuiranno a fornire aiuti essenziali e supporto sul campo a chi ne ha più bisogno. Vi invitiamo a donare oggi stesso alla Cruz Roja e a contribuire agli sforzi di recupero visitando il sito Cruzroja.es“.