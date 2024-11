Coppa Davis 2024, il primo allenamento di Sinner a Malaga con Musetti

SportFair

Jannik Sinner scende in campo per la prima volta con i suoi compagni di squadra azzurri in vista dell’esordio nella fase finale contro l’Argentina in Coppa Davis.

Il fenomeno altoatesino è determinato a chiudere in modo trionfale un 2024 da incorniciare, provando a trascinare l’Italia ad una impresa mai riuscita prima, quella di vincere la Davis per due anni di fila.

“Siamo concentrati sull’obiettivo“, ha dichiarato intanto il capitano Filippo Volandri nella conferenza stampa della vigilia. “Le condizioni sono diverse ma in Italia abbiamo giocatori che si abituano velocemente. Siamo felici di essere qui, e pronti. Anche Jannik, a giudicare dall’ultima settimana, lo è“.