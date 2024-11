Coppa Davis 2024, primo allenamento di Nadal a Malaga

SportFair

Rafael Nadal nella serata di giovedì è arrivato insieme al suo team a Malaga in vista della Coppa Davis 2024 che sancirà l’ultimo impegno della sua leggendaria carriera.

Il 22 volte campione Slam è sceso subito in campo per svolgere la sua prima sessione di allenamento insieme al connazionale Pedro Martinez per preparare il quarto di finale con l’Olanda, che si disputerà martedì 19 novembre.

Insieme a Nadal sono arrivati anche Pedro Martìnez e Roberto Bautista Agut, in attesa che a Malaga arrivino anche Carlos Alcaraz e Marcel Granollers, impegnati alle Atp Finals di Torino.