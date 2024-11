Boxe, subito rissa tra Tyson e Paul alla vigilia del match | VIDEO

E’ subito rissa tra Mike Tyson e Jake Paul nell’ultimo faccia a faccia alla vigilia del combattimento, in programma sul ring di Arlington nella notte italiana tra il 15 e il 16 novembre.

I due, come da tradizione, si sono infatti schierati l’uno di fronte all’altro ma all’improvviso Tyson si è scagliato contro l’avversario, rifilandogli uno schiaffo.

“Io ero in calzini, lui aveva le scarpe: mi ha pestato l’alluce perché è uno str…., ho dovuto ricambiare” ha detto Tyson mentre Paul, che dopo lo schiaffo non ha reagito limitandosi a lanciargli baci, successivamente ha rincarato la dose: “Ora la questione è personale, deve morire!“.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

November 15, 2024