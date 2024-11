Irma Testa attacca Angela Carini: “hai fatto fare una brutta figura all’Italia in mondovisione”

SportFair

Dopo le dichiarazioni di Angela Carini in merito al trattamento ricevuto dalle compagne dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, Irma Testa ha voluto replicare alla connazionale.

“Dico solo che eravamo in cinque in stanza quando siamo arrivate a Parigi, ma lei si è fatta cambiare stanza dopo due secondi ed è andata a stare da sola. Troppo superiore per stare con noi? Non l’abbiamo mai vista, non ha mai cenato o pranzato con noi. L’unica volta in cui ha chiesto aiuto, è stato dopo il match, per farsi fare la valigia perché troppo stanca dalle interviste per rientrare nel villaggio con noi comuni mortali – ha spiegato Testa in un post su Instagram -.

Mi dispiace Angela.Ti avremmo anche aiutato e forse, se tu fossi stata più tempo con noi, ti avremmo evitato la brutta figura che hai fatto tu e hai fatto fare a tutta l’Italia in mondovisione. NOI della nazionale siamo sempre stati una famiglia, nel bene e nel male con le nostre antipatie e simpatie. Se tu ne avessi fatto parte veramente, sapresti che i panni sporchi si lavano in famiglia”.