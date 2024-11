Berrettini sceglie Ferrara, il preparatore licenziato da Sinner per il caso doping

SportFair

Il tennista Matteo Berrettini ha preso una decisione importante per la sua carriera, scegliendo di affidarsi a Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di Jannik Sinner, dopo il controverso caso Clostebol. Questo cambiamento arriva in un momento cruciale per il tennista romano, che sta cercando di ritrovare la migliore condizione fisica e di migliorare le sue prestazioni in vista dei prossimi tornei.

Ferrara, noto per il suo lavoro con Sinner, era stato licenziato dopo il caso Clostebol, ma ora torna nel circuito professionistico al fianco di Berrettini. L’obiettivo è riportare il tennista italiano ai vertici del ranking mondiale, sfruttando l’esperienza e le competenze del preparatore atletico per ottimizzare la preparazione fisica e mentale.