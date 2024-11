Atp Finals, debutto vincente per Sinner: il prossimo avversario

SportFair

Jannik Sinner ha iniziato le Atp Finals di Torino con una vittoria convincente contro l’australiano Alex De Minaur, chiudendo il match in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, davanti a una folla entusiasta che ha accolto il numero uno del mondo con un caloroso applauso.

“Sono felice di aver iniziato bene le Atp Finals. È un grande onore giocare in Italia e davanti a questa folla. Non ho giocato Roma quest’anno e mi ha fatto parecchio male – ha detto a caldo Sinner – quindi è ancora più bello giocare qua. L’anno scorso siamo andati vicini alla vittoria, vediamo come va quest’anno, ma intanto ho ben iniziato ed era da un po’ che non facevo una partita ufficiale”.

Per Sinner è il 66/o successo della stagione, un risultato incredibile che lo lancia ancora più in alto nell’olimpo del tennis mondiale. Ora sulla sua strada si troverà lo statunitense Taylor Fritz che ha battuto in due set Daniil Medvedev.

Il match, valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle Atp Finals, è in programma martedì 12 novembre dalle ore 20:30.