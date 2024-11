SportFair

Jannik Sinner torna in campo questa sera per giocare la semifinale delle ATP Finals 2024 contro Casper Ruud, con l’obiettivo di confermare la sua posizione di spicco nel tennis mondiale. La partita è in programma oggi alle 20:30.

La semifinale delle ATP Finals si potrà seguire anche in diretta in chiaro su Rai 2. Sky trasmetterà il match sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.