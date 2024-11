Eurolega, le misure di sicurezza per Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv

SportFair

In seguito agli episodi di violenza avvenuti ad Amsterdam durante la partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, la Questura di Bologna ha deciso di adottare misure di sicurezza straordinarie per la partita di Eurolega tra Maccabi Tel Aviv e Virtus Bologna, in programma stasera all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno.

La squadra ospite, Maccabi Tel Aviv, sarà accompagnata da una scorta per tutta la sua permanenza in Italia.Queste misure sono state adottate per prevenire eventuali disordini e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il questore di Bologna ha dichiarato: “Abbiamo grande preoccupazione che le scene di violenza viste ad Amsterdam possano ripetersi, anche qui in Italia.“