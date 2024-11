Atp Finals: Alcaraz lascia l’allenamento, in dubbio per il match contro Rublev

SportFair

Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere l’allenamento di oggi all’Inalpi Arena dopo soli dieci minuti. Il giovane tennista spagnolo non è ancora al meglio della forma a causa di un virus e di problemi di stomaco che lo hanno afflitto durante la sconfitta di ieri contro il norvegese Casper Ruud, nella prima partita delle Atp Finals 2024.

Oggi era prevista una sessione di allenamento di un’ora e mezza, ma Alcaraz ha deciso di sospendere l’attività e tornare negli spogliatoi, segnalando che il malessere non lo ha ancora abbandonato. Questa situazione potrebbe influire sul resto del torneo, dove Alcaraz dovrà affrontare domani il russo Andrey Rublev in una partita decisiva per il passaggio del turno.

Il team di Alcaraz ha confermato che il giocatore sta prendendo antibiotici nel tentativo di recuperare in tempo per il match di domani. Nonostante la stanchezza accumulata da una stagione intensa, lo spagnolo ha espresso la sua determinazione a competere al massimo delle sue capacità.