Volley, a Julio Velasco il premio Mecenate dello Sport 2024

Il 24 ottobre 2024, nel Salone d’Onore del CONI a Roma, Julio Velasco, tecnico della nazionale italiana femminile di pallavolo, sarà insignito del Premio Mecenate dello Sport – “Varaldo Di Pietro” 2024.

Questo prestigioso riconoscimento, giunto alla sua undicesima edizione, è promosso dalla Fondazione Varaldo Di Pietro, presieduta dal dottor Giovanni Di Pietro. Il Premio Mecenate dello Sport è assegnato a coloro che, in campo nazionale e internazionale, hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l’esaltazione dei suoi valori universali.

Julio Velasco è una delle più straordinarie figure dello sport italiano e internazionale, simbolo e testimonial dei più alti valori dello sport. Ha guidato la nazionale italiana femminile di pallavolo alla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, dimostrando la sua abilità e dedizione. Il suo approccio, basato sulla coesione, il gioco di squadra, l’impegno e il rispetto, ha insegnato a intere generazioni di atleti e dirigenti ad ottenere il successo sportivo.

Velasco ha espresso la sua gratitudine per il premio: “È un onore ricevere questo premio, e lo dedico a tutti coloro che hanno creduto in me e nel mio lavoro.”