Tadej Pogacar: “il doping? Non voglio correre il rischio di …”

SportFair

Tadej Pogacar, autentico dominatore della stagione ciclistica 2024, ha affrontato il tema del doping in un’intervista che ha suscitato grande interesse. Pogacar ha sottolineato l’importanza della salute e ha criticato duramente l’uso di sostanze dopanti, definendolo “stupido e pericoloso.”

“Il ciclismo è vittima del suo passato, quando i corridori facevano di tutto per essere i migliori, anche a costo di rischiare la salute e la vita. Non solo i vincitori – ha dichiarato Pogacar – Corridori di cui non conosciamo nemmeno il nome oggi hanno problemi di salute o psicologici a causa di ciò che hanno preso 30 anni fa. Sarebbe stupido mettere a rischio la propria salute per 10 anni di carriera.”

Il campione sloveno ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro, ribadendo che la salute deve essere sempre la priorità. “Se metti a rischio la tua salute per 10 anni di carriera, è come buttare via la tua vita. Ci saranno sempre gelosie e sospetti, non posso farci nulla.”