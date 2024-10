Six Kings Slam, Sinner sfida Djokovic nella semifinale

SportFair

Jannik Sinner, affronta oggi, nelle semifinali del Six Kings Slam, Novak Djokovic dopo aver battuto Medvedev nel turno precedente, in due set con il punteggio di 6-0, 6-3 in poco più di un’ora di gioco.

I due tornano quindi ad affrontarsi a meno di una settimana dalla finale del Masters 1000 di Shanghai, vinta dall’altoatesino.

La partita tra Sinner e Djokovic si giocherà oggi alle 18:30 ora italiana. Subito a seguire si terrà il match tra Nadal e Alcaraz, che si sfideranno per l’ultima volta.

La prima semifinale del Six King Slam si potrà seguire senza abbonamenti su Supertennis e su DAZN (serve la registrazione). L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si potrà seguire in diretta TV anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Streaming gratuito con Supertennis e DAZN, oltre che per abbonati di Sky – con Sky Go – e NOW.