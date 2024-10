Sinner supera Djokovic al Six Kings Slam: in finale contro Alcaraz

SportFair

Jannik Sinner ha vinto una delle partite più attese del Six Kings Slam, battendo Novak Djokovic in tre set. Il punteggio finale è stato 6-2, 6-7, 6-4, e questa vittoria ha permesso a Sinner di accedere alla finale del torneo, dove affronterà Carlos Alcaraz.

Sinner ha dominato il primo set, vincendo con un punteggio di 6-2 grazie a una prestazione solida e precisa. Djokovic ha risposto con una grande determinazione nel secondo set, vincendo al tie-break con il punteggio di 7-6. Tuttavia, Sinner ha mantenuto la calma e ha recuperato nel terzo set, chiudendo la partita con un 6-4.

Ora, Sinner si trova di fronte a Carlos Alcaraz, che ha battuto Rafael Nadal in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. La finale si terrà sabato alle 20:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.