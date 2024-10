Scherma, inizia il quadriennio olimpico: gli azzurri del fioretto in raduno

SportFair

Comincia oggi il nuovo quadriennio olimpico del fioretto azzurro. La Nazionale di fiorettisti e fiorettiste del Commissario tecnico Stefano Cerioni farà tappa nella splendida località di Champoluc, in Val D’Aosta, per svolgere dal 21 al 26 ottobre, il primo allenamento collegiale dopo i Giochi di Parigi.

“La collaborazione con la Valle d’Aosta rappresenta un valore aggiunto per la FIS, che nella persona dell’olimpionico Marco Albarello e di tutti i rappresentanti delle istituzioni sul territorio ha trovato una grande sensibilità e vicinanza verso la scherma italiana – ha detto in proposito il Presidente federale Paolo Azzi – Come già accaduto prima delle Olimpiadi per la sciabola, ora è il fioretto a usufruire della professionalità e dell’efficienza che caratterizzano la location di Champoluc, grazie all’impegno del Comprensorio sciistico Monterosa Ski e del Comune di Ayas. Lì i nostri atleti e gli staff possono lavorare nelle condizioni ideali per svolgere ottimi ritiri di preparazione e non a caso, nelle prossime settimane, chiuderemo il cerchio delle tre armi olimpiche anche con un ritiro di spada”.