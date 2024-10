“Vergogna Italia”: Roger Waters, l’ex bassista dei Pink Floyd contro gli Azzurri di Luciano Spalletti

SportFair

L’ex bassista e voce dei Pink Floyd, Roger Waters ha attaccato l’Italia di Luciano Spalletti per aver giocato la partita contro Israele nel match di Nations League di ieri.

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, non ha usato giri di parole: “Vergogna, vergogna Italia“. Il musicista ha poi rincarato la dose definendo: “Israele uno Stato paria con cui nessuno dovrebbe avere rapporti fino a quando non si riunirà alla razza umana e non accetterà l’idea dei diritti umani universali per tutti i nostri fratelli e sorelle, compresi quelli tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo”.

Waters ha poi concluso il video decidendo di spegnere la televisione “Devo spegnere, non posso più guardare”.