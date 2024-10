Rafael Nadal riceve una racchetta d’oro al Six Kings Slam per l’addio alla carriera

SportFair

Rafael Nadal è stato omaggiato al termine della sfida con Djokovic del Six Kings Slam. Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, ha consegnato al tennista spagnolo una racchetta d’oro come omaggio alla carriera, che pesa circa 3 chili e vale oltre 250.000 euro.

“Mi mancherà tutto, quasi 20 anni di carriera. Ho giocato nei posti più belli del mondo, quelli che sognavo da bambino. Volevo diventare professionista e ho realizzato il mio sogno. Ringrazio il mio team e la famiglia del tennis. Mi sento fortunato. Ho sempre avuto la sensazione che mi amassero moltissimo in tutti i tornei a cui ho partecipato nel corso della mia carriera. È difficile da descrivere, ma l’energia e la soddisfazione personale che provi quando senti il ​​sostegno delle persone è qualcosa di molto speciale, non potrò ringraziare tutti abbastanza”, con queste parole Rafael Nadal ha espresso tutta la sua gratitudine dopo l’ondata di affetto ricevuto a Riyad, in occasione del Six King Slam.