NBA, LeBron James e il figlio Bronny in campo insieme | VIDEO

La stagione del basket americano si apre con una nuova pagina di storia. A 4 minuti esatti dalla fine del secondo quarto della sfida tra Lakers e Timberwolves, LeBron James e suo figlio Bronny sono entrati in campo insieme diventando la prima coppia padre-figlio a giocare insieme in una partita NBA.

“È un momento che non dimenticherò mai, non importa quanti anni avrò, né se la mia memoria dovesse sbiadire con l’avanzare dell’età o altro”, ha detto LeBron. “Oggi è stato tutto fantastico, tutto“.

LeBron James.

Bronny James.

The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh

— NBA (@NBA) October 23, 2024