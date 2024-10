MotoGP, Gp Thailandia 2024: dove vederlo in tv

SportFair

La MotoGp è pronta a continuare la sua corsa in Thailandia sul circuito di Buriram. Martin guida ancora la classifica del motomondiale con 20 punti di vantaggio su Bagnaia.

“Questo è sulla carta un tracciato dove possiamo sfruttare bene il nostro potenziale, ma sarà anche importante riuscire a lavorare bene ed essere veloci fin da subito, soprattutto visto anche il meteo imprevedibile che potrebbe ridurre il tempo disponibile per la messa a punto. Faremo del nostro meglio e cercheremo di ottenere il massimo come sempre” – ha detto il campione del mondo.

Tutti gli appuntamenti della MotoGp saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. In chiaro su TV8 si potranno vedere le qualifiche e la Sprint Race, mentre la gara soltanto in differita