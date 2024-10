MotoGp d’Australia, caduta per Bezzecchi durante la Sprint | VIDEO

Incidente oggi durante la Sprint Race del MotoGp d’Australia. Durante il penultimo giro Maverick Vinales e Marco Bezzecchi si sono scontrati e sono volati per decine di metri sulla sabbia .

“Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marco Bezzecchi è vittima di una brutta caduta alla curva 1. Trasportato al centro medico del circuito per un primo check, che ha escluso lesioni, è stato poi trasportato a Melbourne per ulteriori accertamenti. È 11esimo in classifica con 134 punti”. Lo fa sapere con una nota il suo team, Pertamina Enduro VR46.

A luckless incident late on 💥

Thankfully, Maverick has been declared fit and Bez has no fractures but he has gone to the hospital in Melbourne for a full check up

The incident is also still under investigation by the Stewards #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/6z8hsHSmTu

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2024