Moto Gp d’Australia 2024, Bagnaia: “proverò a vincere, ma… “

“Sono contento di tornare in pista in Australia. Questa gara aprirà l’ultima tripla della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante. Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sarà davvero essenziale ottenere sempre il massimo e non commettere errori.”

E’ quanto ha dichiarato Pecco Bagnaia nella conferenza piloti in vista del Gp d’Australia, in programma a Phillip Island domenica 20 ottobre, parlando della corsa al titolo con Jorge Martin.

“Non è obbligatorio ora essere in testa. Perdere o guadagnare punti ora non è decisivo, l’importante è giocarsela fino a Valencia. Proveremo a fare il massimo, il potenziale per vincere c’è”, ha spiegato il pilota Ducati. “La cosa più importante sarà capire quali pneumatici montare nei vari casi, come in Indonesia. E dobbiamo guardare anche le condizioni meteo, potrebbero esserci pioggia e vento. Ma sembra che l’asfalto sia buono e migliore dell’anno scorso.

La grande differenza rispetto all’anno scorso è che Martin ha iniziato meglio questo 2024, è stato più costante di me. Jorge è comunque migliorato, soprattutto nella sua consapevolezza. Poi dal punto di vista mentale non si può capire finché non arrivi all’ultimissima parte, quando la pressione aumenta e devi saperla gestire. Proverò a vincere ma niente rischi.”, ha concluso il campione del mondo in carica.