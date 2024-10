Morte Davide Rebellin, condannato il camionista tedesco che lo ha travolto

SportFair

Il camionista tedesco Wolfgang Rieke è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver travolto e ucciso l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin.

L’incidente è avvenuto il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino, quando Rieke, con una manovra incauta, ha investito Rebellin mentre era in sella alla sua bicicletta. Dopo l’incidente, Rieke è fuggito dal luogo del delitto, dirigendosi verso la Germania, dove è stato successivamente individuato e arrestato dai carabinieri di Vicenza.

Il processo si è svolto presso il tribunale di Vicenza, dove il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a cinque anni di reclusione. Tuttavia, il giudice ha deciso per una pena di quattro anni, concedendo delle attenuanti per il risarcimento di 825.000 euro offerto ai familiari di Rebellin. Il tentativo di patteggiamento a tre anni e undici mesi era stato respinto per due volte prima della sentenza di primo grado.