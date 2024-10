Montepremi Six Kings Slam, Sinner: “non gioco per i soldi”

SportFair

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Parigi per l’ultimo Masters 1000 della stagione e ci arriva da vincitore del prestigioso Six Kings Slam, che ha assegnato il montepremi più alto per un torneo di tennis: sei milioni di dollari.

“Non gioco per i soldi. Certamente è un bel premio, ma io ero lì perché c’erano i sei potenziali migliori giocatori del mondo, e potevo giocare contro di loro. Era anche un bell’evento per me, non ero mai stato a Riyad – ha dichiarato Sinner – Di certo quando torno a casa come vincitore per me significa più, ‘ok ho giocato nel modo giusto e questo può aiutarmi a migliorare anche per il futuro’. Di certo i soldi sono importanti, ma non così tanto. Vivo una bella vita anche senza quei soldi. Penso sia molto più importante la salute che ho e circondarmi di persone meravigliose e la famiglia che ho, poi i soldi sono solo un extra”.