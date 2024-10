SportFair

Il mondo della pallavolo è in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Valentina Sergi, pallavolista di 33 anni, che è deceduta a causa di un malore improvviso mentre si trovava nella doccia nella sua abitazione in provincia di Lecce. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi del 118, per la giovane atleta non c’è stato nulla da fare.

Valentina Sergi giocava come centrale per l’Astra Volley di Presicce-Acquarica, squadra che milita nel campionato di Serie C.