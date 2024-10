L’ultima Ferrari guidata da Michael Schumacher va all’asta: il prezzo da capogiro

SportFair

L’ultima Ferrari di Michael Schumacher sarà messa all’asta a New York da Sotheby’s il prossimo 14 novembre con un prezzo base oltre 10 milioni di dollari.

Si tratta della monoposto 248 F1, telaio con il numero 254, che il campione tedesco ha guidato nella stagione 2006. A bordo di questa monoposto, Schumi vinse 5 Gran Premi e poi lasciò la Casa di Maranello, tornando in seguito nel mondo dei motori con la Mercedes.

La Ferrari 248 F1 non venne subito parcheggiata dopo la fine dell’era Schumacher: girò in eventi promozionali anche dopo il 2006 (a Istanbul e a Shanghai); nel 2007 Kimi Raikkonen, alla sua prima stagione a Maranello, la sfruttò per effettuare quattro giorni di test a Vallelunga. In quello stesso anno venne acquistata dall’attuale proprietario che oggi ha deciso di metterla all’asta.