La Ferrari centra la vittoria al Gran Premio del Messico

La Ferrari ha conquistato una vittoria significativa al Gran Premio del Messico, con Carlos Sainz che ha dominato la gara e ottenuto il suo secondo successo consecutivo.

La vittoria è arrivata grazie a una superba performance di Sainz, che ha mantenuto la leadership dalla partenza fino al traguardo. Sainz ha mostrato una grande determinazione e abilità, soprattutto dopo aver perso la pole position nei primi metri della gara.

Nonostante ciò, ha recuperato rapidamente e ha dominato la corsa, mantenendo un vantaggio costante su Lando Norris della McLaren. La vittoria è stata particolarmente emozionante per Sainz, che ha dichiarato di voler vincere ancora in rosso per onorare la sua storia ferrarista.