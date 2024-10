Jasmine Paolini salta il WTA Ningbo di tennis, il motivo

SportFair

Jasmine Paolini non ci sarà al WTA Ningbo che si giocherà questa settimana in Cina. L’azzurra che avrebbe potuto affrontare al secondo turno la compagna di doppio Sara Errani, ha rinunciato alla competizione per un problema al piede sinistro, come reso noto attraverso i canali ufficiali del torneo.

L’obiettivo è quello di non aggravare ulteriormente l’infortunio. Con la certezza matematica di partecipare alle Wta Finals di Riad con inizio il 3 novembre, le priorità per Paolini sono chiaramente le Finals e la Billie Jean King Cup, in programma dal 13 al 20 novembre a Malaga.