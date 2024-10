GP di Austin, Alpine anticipa una livrea speciale a tema Indiana Jones

SportFair

La Alpine ha ufficializzato la nuova livrea che adotterà nel Gran Premio degli Stati Uniti. Al COTA di Austin il team francese correrà in arancione per celebrare la prossima uscita del videogioco Indiana Jones and The Great Circle per la piattaforma Xbox.

Con la livrea saranno rinnovate anche le tute dei piloti. L’A524 sfoggerà un design arancione ‘tramonto’ che la renderà quantomeno simile alla McLaren (almeno da un punto di vista cromatico) e avrà dettagli che includono un’antica mappa e percorsi di viaggio rossi come quelli mostrati nella serie di film e nel videogioco.

Non è la prima volta che la scuderia francese si presenta con una livrea speciale. Lo scorso luglio, per pubblicizzare l’uscita di Deadpool & Wolverine, Pierre Gasly ed Esteban Ocon hanno indossato tute che ricordavano quelle dei suddetti supereroi Marvel, interpretati sullo schermo da Ryan Reynolds (tra l’altro uno dei partner del team francese) e Hugh Jackman.