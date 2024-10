Golf, chi sono le due protagoniste azzurre in gara a Riad

SportFair

La stagione del Ladies European Tour si avvia alla conclusione con l’Aramco Team Series, che si disputa dal 31 ottobre al 2 novembre sul percorso del Riyadh Golf Club in Arabia Saudita. Tra le 84 concorrenti, due azzurre si distinguono le azzurre Alessandra Fanali e Virginia Elena Carta.

Fanali, attualmente al 21º posto nell’ordine di merito del massimo circuito continentale femminile, e Carta, al 33º posto, affronteranno una gara individuale sulla distanza di 54 buche e una gara a squadre, ognuna composta da tre professioniste e un dilettante, sulle prime 36 buche. In palio un montepremi complessivo di 1.000.000 di dollari, diviso equamente per i due tornei.

Fanali, che quest’anno ha rappresentato l’Italia ai Giochi di Parigi nella gara in rosa, punta a un risultato di rilievo in una stagione che l’ha vista classificarsi per già quattro volte nella top 10. Carta, in un buon momento di forma con quattro piazzamenti tra le migliori dieci negli ultimi sei tornei disputati, è pronta a dare il massimo.

Le due atlete affronteranno sette tra le migliori attuali 10 giocatrici del Ladies European Tour, tra cui Chiara Tamburlini, numero 1 e appena incoronata “rookie dell’anno”.